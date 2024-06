Rohff décrit pourquoi FITNA peut devenir le meilleur album de sa carrière

Rohff tacle ses détracteurs avant de dévoiler son album FITNA. Le rappeur du 94 s’apprête à faire son grand retour sur la scène musicale avec un nouvel opus dont la sortie est prévue dans quelques semaines et vient de faire monter la pression en faisant passer un message.

FITNA, un album au sommet de la carrière de Rohff !

Lino, Le Rat Luciano, Lyna Mahyem, Intouchable, AP du 113, Big Ali et Chil-P figurent parmi les artistes qui ont répondu présents à l’invitation de Rohff pour ce projet. Impatient de partager ce nouveau projet avec ses fans, Housni n’a pas manqué de répondre aux haineux. Habitué aux critiques, l’artiste a affiché sa confiance et son ambition, laissant entendre qu’il est prêt à sortir un des meilleurs albums de sa carrière musicale.

“FITNA” s’annonce comme un album évènement qui devrait marquer le retour en force de Rohff sur le devant de la scène. Housni a déclaré vouloir donner une leçon de culture avec ce projet, dont il a dévoilé le visuel il y a quelques jours avec le lancement des précommandes, la date de sortie est fixée pour le 21 juin 2024. A l’occasion d’une session de questions/réponses sur son compte Instagram, le rappeur a réagi aux différentes interrogations des internautes. L’un d’entre eux l’a notamment questionné si FITNA est le meilleur album de sa toute carrière et cela pourrait bien être le cas selon son avis.

“Si on met la nostalgie du passé de côté, il peut faire sa place sur la 1ère marche du podium, oui“, énonce tout d’abord Rohff avant de justifier ses propos, “En même temps, il bénéficie de 30 ans de rap. Normal, j’écris mieux, j’ai plus de maîtrise et maturité. Un beau cadeau pour la culture”. Dans la suite de ses échanges avec les fans, il est aussi interrogé sur le fait d’être jalousé. “Mes haters sont à l’affut de tout ce que je fais. Mes absences les arrangent, ma présence les dérange. Ils se sentent menacés par FITNA pourtant ils ne sont pas concernés, mais c’est plus fort qu’eux”, décrit Housni avant de terminer sur le sujet, “C’est de l’amour mal dosé. Ça ne leur plait pas qu’un artiste aussi crédible les renvoie à leur réalité.”.