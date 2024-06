Clashé par Booba, SCH réagit avec un bel hommage

Si SCH et Booba ne sont pas connus pour leur amitié, le rappeur marseillais a récemment fait référence à un titre de ce dernier dans son album “JVLIVS Prequel : Giulio” de quoi surprendre alors que Kopp l’avait pourtant clashé peu de temps avant la sortie de cet opus sur sa direction artistiques.

Article à découvrir en lien : Booba dézingue SCH, “il a complètement pété les plombs”

Le titre en question, “Garcimore”, évoque le nom d’un célèbre magicien espagnol. Mais la similitude ne s’arrête pas là. Dans son morceau, SCH rappe : “Garcimore avec un fusil / J’attends le rap game avec un Uzi”. Une phrase qui rappelle étrangement celle de Booba dans son titre du même nom datant de 2007 extrait du projet Autopsie Volume 2, : “Je suis Garcimore avec un Uzi, abracadabra”.

Cette référence est-elle intentionnelle ou s’agit-il d’une simple coïncidence, cela intrigue les fans qui espèrent un apaisement des tensions entre les deux et rêvent même désormais d’une collaboration. SCH n’a pas encore commenté cette similitude met, il fait visiblement un clin d’œil au single “Garcimore” de Booba, qui quant à lui, est actuellement occupé par d’autres clashs et même s’il est très actif sur les réseaux, n’a pas réagi.

Malgré ce mystère, le succès de “JVLIVS Prequel : Giulio” prend forme. L’album a déjà cumulé 4,2 millions de streams sur Spotify en seulement 24 heures pour son démarrage, un chiffre encourageant pour SCH qui devrait continuer sur cette lancée.

SCH fait un clin d’œil à le son garcimore de Booba #JVLIVS pic.twitter.com/92DRpgBeS9

— Best Of Piraterie (@92secondesPRT) May 31, 2024