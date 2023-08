La somme folle touchée par Aya Nakamura pour un show en festival

Cet été, Aya Nakamura poursuit la promotion de son dernier album DNK sur scène avec sa tournée de l’été en enchainant les dates de concerts ainsi que les festivals et elle va toucher jackpot avec toutes ses prestations. Le média Street Press vient de révéler une étude sur la rémunération des artistes avec le streaming et les festivals.

La somme demandée par Aya Nakamura est colossale !

Après le succès de son album DNK paru en début d’année, Aya Nakamura remplit les salles et depuis le mois de juillet, elle ne chôme pas avec des passages aux festivals Les Vieilles Charrues à Carhaix, au Paléo Festival à Nyon en Suisse, à Paris au Lollapalooza, au festival de Carcassonne puis ce mois-ci au Canada à Montréal et en fin d’année à Londres, Lausanne, Bruxelles, Berlin ainsi qu’en Martinique et Guadeloupe.

La popularité croissante d’Aya Nakamura lui permet d’attirer les foules en concert, mais cela peut couter très cher aux programmateurs d’événements, comme vient de le révéler Street Press. La plupart des têtes d’affiche de la scène urbaine exigent entre 150 000 et 350 000 euros pour une prestation en festival en 2023 et pour Aya Nakamura avec 9 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, c’est bien évidemment dans la fourchette haute de cette estimation qu’elle se situe, elle aurait en effet perçu cette année par moins de 350 000 euros pour une performance sur scène en festival.

Même si cette somme peut paraitre énorme, c’est encore bien loin de ce que touchent des artistes anglais ou américains dont le cachet peut atteindre 1 million d’euros. À noter que tout cet argent n’est pas directement reversé au chanteur, mais redistribuer pour rémunérer également les équipes des artistes, payer le logement, le transport ainsi que la scénographie.