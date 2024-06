Condamné, Maes annonce qu’il n’ira pas en prison !

Maes a rassuré ses fans après l’annonce de sa condamnation à 10 mois de prison ferme par le tribunal en son absence lors de son jugement pour avoir en 2018 violenté un individu à la sortie d’un studio d’enregistrement. Le rappeur sevranais exilé à Dubaï reste confiant sur le fait qu’il n’ira pas en prison malgré l’annonce de cette sentence.

Maes réagit avec la manière à l’annonce de sa peine de prison !

Dans une publication sur Twitter, Maes a adressé un message pour ses fans pour expliquer que tout va bien, la programmation de son concert à venir à l’Accor Arena est bien maintenue, car il ne va pas être contraint d’aller en prison. Le rappeur a en effet relayé un extrait des lois françaises qui précisent que les peines prononcées inférieures à une année (10 mois dans son cas) peuvent être aménagée avec d’un bracelet électronique, une semi-liberté ou encore un placement à l’extérieur.

Les faits reprochés à l’artiste remontent à 2018. Maes et ses amis avaient agressé un homme à la sortie d’un studio et la victime avait souffert de plusieurs éraflures ainsi que des contusions lui valant 6 jours d’ITT. Le chanteur du 93 avait déjà été absent à son premier rendez-vous avec la justice en octobre 2023, ce qui avait valu l’émission d’un mandat d’arrêt à son encontre. Il avait pourtant acheté un billet d’avion pour être présent à cette nouvelle audience, mais il ne s’est finalement pas présenté.

Lors de sa garde à vue, Maes avait d’abord affirmé que la victime tenait un objet contondant à la main, avant de revenir sur sa version et d’assurer qu’elle n’avait rien. Une vidéo prise par un témoin a contredit cette dernière version. Malgré ses excuses et le pardon de la victime, le tribunal a condamné Maes à 10 mois de prison ferme et 10 000 euros d’amende alors qu’il a déjà des antécédents judiciaires pour trafic de stupéfiants.