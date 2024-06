“On a failli se tuer”, SCH et Soso Maness ont frôlé la mort

SCH raconte sa pire bêtise avec Soso Maness, les deux rappeurs ont failli se tuer dans le désert, mais heureusement tout s’est bien terminé ! A l’occasion du deuxième jour de la semaine Planète Rap consacrée à l’album JVLIVS Prequel : Giulio, de nombreux auditeurs ont posé les questions de leur choix au rappeur Marseillais et il est revenu sur l’une de ses mésaventures avec son compère du collectif 13’Organisée.

SCH et Soso Maness ont vu la mort de près !

Trois ans après le deuxième volet de JVLIVS, SCH a décidé de poursuivre par le commencement en sortant le Prequel “Giulio“. Celui-ci est disponible depuis le 31 mai dernier. En seulement quelques jours, l’opus connait de très bons scores avec 25 529 ventes en midweek alors qu’une question taraude le public : la trilogie JVLIVS est-elle vraiment finie après la sortie des 3 projets de JVLIVS ? Au cours d’une interview accordée, le “S” a déclaré à ce sujet qu’un prochain volet devrait suivre pour conclure et en attendant, il poursuit la promotion de cet opus à l’antenne de Skyrock toute cette semaine en n’hésitant à se confier sur divers sujets comme son anecdote avec Soso Maness.

Soso Maness et SCH n’ont pas seulement collaboré pour plusieurs morceaux, ce sont de véritables amis. Le duo d’ailleurs vécu de sacrées aventures ensemble que ce soit le GP Explorer 2, dans le programme “Qui est l’imposteur de Squeezie” et bien d’autres choses encore comme vient de le confier, Julien Schwarzer de son vrai nom. Lors de son passage dans l’émission Planète Rap, une auditrice a voulu connaître sa « pire dinguerie » en compagnie Soso Maness. Ce à quoi, le “S” a répondu en parlant d’un voyage dans le désert : “Avec Soso, on a failli se tuer dans le désert. On a failli se tuer en Buggy. Ma parole. Voilà la pire dinguerie que j’ai faite avec Soso”.

L’animateur radio, Fred Musa a voulu en savoir un peu plus et a demandé qui pilotait. SCH en a profité pour donner plus de détails : “Chacun pilotait. On a suivi le poto devant nous. Il écrasait un petit peu et on s’est dit qu’on peut écraser. On arrive au bout d’une dune à fond et en fait, c’était un mur la dune. Donc le Buggy, il a sauté. Je passe devant Soso. Je fais un tonneau en avant. Je suis sur le dos, éclaté. Soso arrive. Il fait pareil. Il fait tonneau en avant. Il me rentre dans le cul du Buggy quoi et c’était une sacrée expérience. On a failli crever. C’était un truc de ouf. ”.