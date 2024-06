Booba imite SCH dans une drôle de séquence

Booba tourne en dérision SCH tout en mettant en avant le comédien Anthony Lastella, dont la popularité a explosé après avoir été mis en lumière par le rappeur du 92i.

SCH moqué par Booba !

Booba ne porte pas SCH dans son cœur, et la sortie de l’album “JVLIVS Prequel: Giulio” n’a fait qu’exacerber cette antipathie, malgré une dédicace du Marseillais dans la chanson “Garcimore”. Cela n’a pas atténué les tensions avec l’ancien membre du groupe Lunatic. Alors que SCH présentait la semaine Planète Rap sur Skyrock, B2O a lancé une nouvelle pique. Cette attaque a affecté négativement l’artiste marseillais, mais a attiré l’attention sur Anthony Lastella, un comédien déjà suivi par une petite communauté fidèle sur le web.

Anthony a publié une vidéo humoristique sur le nouvel album de SCH, où il imite le rappeur marseillais et fait des critiques satiriques. Ne pouvant terminer l’écoute de l’album, il a exprimé son exaspération, ce qui a diverti Booba. B2O a partagé la séquence pour se moquer du compère de Jul, il a écrit : “Un assassin @AnthonyLastella” avec des émojis “mort de rire” et a ajouté le lien vers la vidéo d’Anthony. Ce dernier a remercié ses abonnés et reconnu que le partage de Booba vient de “booster” sa carrière. L’auteur d’Ultra est allé encore plus loin en partageant un autre extrait de la vidéo avec le commentaire : “Y t’ont sous-estimeeeyyyyy!”.

Ensuite, le DUC a imité SCH, reprenant son style et son flow, en se filmant dans sa villa à Miami, ce qui a fait rire sa fille Luna. En conclusion, Booba a demandé à Anthony son avis sur son imitation : “@AnthonyLastella T’en pense quoi, je l’éteins ou pas? Moi, je dis je l’éteins fort”.