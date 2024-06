Rohff dévoile le titre le plus long de sa carrière

Après expliqué pourquoi il ne va accorder aucune interview pour la promotion de son album, Rohff fait son retour en force avec “Fitna”, le morceau éponyme de son nouvel album. Ce titre annonce un projet ambitieux et percutant.

Découvrez le nouveau titre marquant de Rohff !

D’une durée de 13 minutes, “Fitna” est un morceau fleuve qui donne un aperçu de l’univers musical du nouvel album de Rohff. Le rappeur y aborde de fortes thématiques personnelles et fortes, avec son flow inimitable et sa plume aiguisée. Fidèle à son habitude, Rohff ne fait pas de promotion traditionnelle pour son album. Il préfère laisser la musique parler d’elle-même et mise sur le talent et la qualité de ses productions pour convaincre son public.

Convaincu du potentiel de “Fitna”, Rohff n’hésite pas à afficher ses ambitions. Il vise la première place des charts et considère son album comme un “beau cadeau pour la culture”. Avec “Fitna”, Rohff semble déterminé à marquer son retour dans le rap français de manière fracassante. Le morceau titre est un véritable hymne à la puissance et à la détermination du rappeur, et il ne fait aucun doute que l’album sera un événement incontournable pour les fans de hip-hop.