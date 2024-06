Voici pourquoi Rohff refuse toutes les interviews

Rohff est prêt à faire son grand retour sur la scène musicale avec son nouvel album “FITNA”, qui sortira le 21 juin prochain. Pour promouvoir cet opus très attendu, le rappeur du 94 a choisi une stratégie originale : il ne fera aucune interview.

Exit les interviews classiques : Rohff privilégie l’interaction directe avec ses fans. Sur son compte Instagram, il a récemment répondu aux questions de ses abonnés, échangeant avec eux sur son prochain album et sa carrière. Une manière authentique et conviviale de se connecter avec son public en confiant que son nouvel opus “FITNA” est sans doute le meilleur album de sa carrière. Côté musical, Housni s’entoure d’un casting de choix pour cet opus avec plusieurs featurings Lino, Le Rat Luciano, Lyna Mahyem, Intouchable et AP du 113, il est convaincu que son projet n’a pas besoin d’interviews pour briller.

Rohff est en effet persuadé que la qualité de sa musique et le lien direct qu’il entretient avec ses fans suffiront à faire de “FITNA” un succès. Une stratégie marketing originale pour un pari audacieux qui pourrait bien se révéler payant. “Beaucoup de bêtises aussi et ça m’intéresse même plus de rétablir des vérités. Vous savez pourquoi ? Ca m’empêche pas de vivre. L’essentiel c’est d’être bien dans sa peau et de bien s’occuper des siens et avancer.”, décrit Housni avant d’expliquer, “Le reste des potins pour médisants, mythos et candeurs d’hommes. Je suis là pour envoyer du son à la base, pas pour le blabla. On est pas en manque de reconnaissance, j’ai pas besoin de plus de lumière. J’en ai assez eu.”.

“Ils sont personne mais ils veulent donner des leçons de communication MDR. Quelle époque. Bref. Je respecte mes vrais supporters on est pas des enfants, on se sait. Tranquille 21 juin, j’envoie la sauce. Force.”, a conclu Rohff sur son choix de boycotter les médias.