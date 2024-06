La réaction sans mâcher ses mots de Cédric Doumbé s’il bat McGregor et Khabib

Cédric Doumbé, connu pour son franc-parler et ses provocations acerbes, n’épargne personne, même les plus grandes légendes du MMA. Il l’a récemment prouvé en s’en prenant à Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor, suscitant une nouvelle fois la controverse.

Cédric Doumbé prêt à démolir Khabib et McGregor !

Le chambrage est une manière périlleuse de provoquer les adversaires, surtout dans le monde des sports de combat. Il faut savoir manier l’humour et la provocation avec finesse, tout en assumant les conséquences de ses paroles. Cédric Doumbé en est un parfait exemple. Après sa défaite controversée contre Baki en mars dernier, “The Best” a dû faire face à des critiques virulentes. Malgré sa victoire convaincante face à Jaleel Willis, son comportement provocateur envers son adversaire au PFL Paris 2 lui a valu de nombreuses critiques. Mais le combattant franco-camerounais n’est pas du genre à se laisser démonter.

Incontestablement l’un des plus grands provocateurs du moment, Cédric Doumbé n’a peur de s’attaquer aux plus gros noms du MMA. Invité récemment dans l’émission Bartoli Time, l’ancien champion du Glory a lancé un défi aux légendes Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov : “Le Doumbé à chaud dirait que je les déchire tous les deux en même temps. Le Cédric Doumbé réfléchi dirait, McGregor oui, indéniablement, mais Khabib très compliqué. Mais avec de l’entraînement…”. Fidèle à sa réputation, l’ex-kickboxeur n’y va pas par quatre chemins. Il se dit même prêt à affronter les deux légendes de l’UFC, si l’occasion se présentait.

Des propos qui vont encore animer les reproches à son encontre d’avoir snobé l’UFC pour signer au PFL. Une décision motivée par des raisons financières évidentes, mais qui alimente les accusations de fuite face aux meilleurs des adversaires qu’il défie. Quoi qu’il en soit, Cédric Doumbé reste convaincu de pouvoir battre Conor McGregor et même Khabib Nurmagomedov, s’il s’entraînait suffisamment.