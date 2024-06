Booba tenter d’humilier Rohff avec des dossiers compromettants

Le retour dans les bacs de Rohff ne se fait pas sans heurts. Son rival Booba n’a pas manqué de réagir à la sortie du nouvel album FITNA pour ressortir des anciennes affaires compromettantes, il a rappelé les ennuis judiciaires d’Housni dans une publication sur les réseaux avec des articles de presse sur les différentes affaires passées.

Booba veut compromettre la promotion de l’album de Rohff !

Le rappeur du 94, s’apprête à faire son grand retour sur la scène musicale avec la sortie de son nouvel album “FITNA“, prévue pour le 21 juin prochain. Un opus qui s’annonce riche en collaborations avec des légendes du rap français comme Lino du groupe Arsenik et Le Rat Luciano de la Fonky Family. En pleine promotion de cet opus, même s’il a décidé de ne faire aucun interview, Housni n’hésite pas à prendre la parole sur ses réseaux et vient de dévoiler le morceau (éponyme à l’album) le plus long de sa carrière. Rohff a aussi dénoncé le manque d’albums commandés par les enseignes de distribution de la version physique de son projet pour le mettre en vente dans les boutiques avant que Booba ne décidé de l’attaquer ouvertement.

L’ex-membre du groupe Lunatic a partagé des articles de presse relatant des faits divers impliquant Housni, notamment des menaces avec arme, des condamnations pour violences et des accusations de violences conjugales. “Il ne peut rien arriver de bon à ce genre d’individus“, a commenté Booba. “La femme du rappeur Rohff porte plainte pour violences conjugales”, “Le rappeur Rohff menace son frère avec une arme”, “Le rappeur Rohff condamné en appel à 5 ans de prison et écroué pour violences dans la boutique de Booba” peut-on lire dans les titres des articles relayés des journaux Le Monde et Le Parisien datés de 2007, 2016 et un dernier de 2019.

Cette nouvelle provocation de Booba ne fait qu’exacerber la tension entre les deux rappeurs, dont la rivalité dure depuis de nombreuses années. En marge ce tweet contre Rohff, B2O a aussi annoncé la sortie pour ce soir d’un remix du morceau “Saga” extrait de son dernier album “Ad vitam æternam“, tout comme il l’a déjà fait quelques auparavant avec le single “Dolce Camara“.