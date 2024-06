Wejdene officialise sa liaison avec Koba LaD

Wejdene et Koba LaD : c’est officiel, ils sont en couple ! Après des semaines de rumeurs et de spéculations, la chanteuse de 20 ans et le rappeur français originaire d’Evry ont officialisé leur relation dans une vidéo publiée sur Snapchat.

Wejdene a officialisé sa relation avec Koba LaD sur Snapchat

Les deux artistes, qui se montraient déjà très proches depuis quelques mois, ont finalement décidé de ne plus se cacher. C’est Wejdene qui a confirmé la nouvelle en publiant une story Snapchat dans laquelle elle apparaît en voiture avec Koba LaD qui vient d’afficher son impressionnante transformation physique cette semaine en se filmant à la salle de musculation. Sur la vidéo, on peut les voir chanter en duo sur le titre “03 Bonnie & Clyde” de Beyoncé et Jay-Z. L’ancienne protégée de Feuneu n’a pas manqué de désigner Koba comme étant son “boyfriend“.

Cette officialisation ne fait qu’alimenter les rumeurs d’une collaboration musicale entre les deux artistes. En effet, depuis quelques semaines, plusieurs indices laissent penser qu’ils pourraient aussi travailler sur un projet commun. Quoi qu’il en soit, une chose est sûre : Wejdene et Koba LaD semblent filer le parfait amour. Le couple a également mis fin aux rumeurs des détracteurs les accusant de s’être affichés ensemble pour faire le buzz, une mise en scène pour la promotion de la sortie d’un single collaboratif à venir, il n’en est rien finalement, les deux artistes sont réellement en couple.