Kanye West reçoit l’éloge de Ty Dolla Sign, “le meilleur”

Ty Dolla Sign ne tarit pas d’éloges sur Kanye West, et ce, malgré les nombreuses controverses qui entourent le rappeur américain, notamment pour avoir tenu des propos antisémite. Dans un entretien accordé à Billboard, il a qualifié Ye de “meilleur artiste de cette génération“ et a affirmé qu’il n’avait “rien à foutre de ce que les gens disent”.

Article en lien à découvrir : Bianca Censori choque avec Kanye West à Paris dans sa tenue osée

Loin d’être dissuadé par les scandales et les critiques, Ty Dolla Sign a collaboré avec Kanye West sur les albums “Vultures 1” et “Vultures 2”, une connexion fructueuse entre les deux artistes. Le rappeur de 42 ans originaire de Los Angeles, en Californie, décrit Ye comme “l’une des meilleures personnes“ qu’il ait jamais rencontrées et souligne la créativité artistique qui a guidé leur travail en commun sur leurs projets collaboratifs.

Depuis leur expérience commune, Ty Dolla Sign affiche une admiration sans faille pour Kanye West. L’enregistrement des albums “Vultures 1” et “Vultures 2” a conduit le duo à voyager à travers le monde, travaillant dans des studios dans divers pays tels l’Arabie Saoudite, l’Italie et même au Japon ou encore évidemment aux États-Unis dans les villes de Las Vegas et Miami. Ty Dolla Sign évoque notamment l’utilisation d’une villa appartenant à Sting en Italie pour l’enregistrement d’une partie des titres. Malgré les controverses entourant l’ex-mari de Kim Kardashian, le premier volet de Vultures a connu un immense succès, numéro 1 dans plus de 100 pays avec plusieurs records sur les plateformes de streaming.

Ty Dolla Sign a confirmé que “Vultures 2” est en préparation et promet d’outrepasser son prédécesseur. Cette connexion entre les deux rappeurs semble donc loin d’être finie.

Kanye West’s direct response to Vultures 1 being removed from streaming platforms. It has also currently been removed from iTunes. Ye and Ty Dollar Sign’s “Vultures 1” can be purchased directly as Digital download for $5 at: https://t.co/P57GqaYJq2#VULTURES pic.twitter.com/wWOC2vGht5

— Jim Yang (@bionicleap77) February 15, 2024