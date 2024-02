Kanye West fait poser Bianca Censori dénudée sur la cover de Vultures

Tout le monde attendait le nouvel album de Kanye West en collaboration avec Ty Dolla Sign, nommé Vultures, ce vendredi 9 février, et les fans ont été déçus. Le projet n’est pas apparu sur les plateformes de streaming avant de combler cette attente aujourd’hui. L’opus est enfin disponible et Ye a fait poser sa femme Bianca Censori sur la couverture de l’album dans une tenue, comme souvent, osée.

Bianca Censori à demi-nue sur la couverture de Vultures

Les fans de Kanye West peuvent enfin découvrir Vultures, même si certains sont indignés de ne pas pouvoir écouter le projet sur Spotify. Disponible sur Apple Music, Deezer et Tidal, le projet est toujours introuvable sur Spotify mais devrait arriver sur la plateforme dans les prochaines heures. Les polémiques des derniers mois n’ont pas affecté le succès musical de Ye, toujours aussi populaire. Il a atteint le milliard de streams sur Spotify en 2024 et la listening party de 23 000 places de son nouvel opus a affiché complet en 5 minutes.

L’album Vultures comporte 16 titres avec du côté des invités Chris Brown, Rich The Kid, Travis Scott, Playboi Carti, Quavo, Lil Baby, Charlie Wilson ou encore YG et North West. Au niveau du visuel, Kanye West avait relayé plusieurs clichés de sa compagne ces derniers jours sur Instagram ou des vidéos d’une séance de shooting photo, des images sur lesquelles la jeune femme apparaît le plus souvent très peu vêtue. Cela a été sujet à polémique. Bianca Censori est finalement présente sur la couverture du projet à moitié nue, elle s’affiche de dos à côté de son mari avec un masque de film d’horreur sur le visage.

Ce visuel de Kanye West avec Bianca Censori ne devrait pas manquer de raviver les critiques sur les apparitions en public de la jeune femme, souvent très osées.