Kim Kardashian dans une tenue osée copie Bianca Censori

Kim Kardashian semble envoyer un message à son ex Kanye West avec son nouveau look, elle a encore attiré la curiosité des fans en adoptant un style vestimentaire osé similaire à celui de Bianca Censori, la nouvelle femme de Ye.

Kim Kardashian ose ressembler littéralement à Bianca Censori !

La star de télé-réalité est récemment sortie vêtue d’un tablier noir Balenciaga dos nu, associé à son pantalon-escarpin moulant et transparent. La femme d’affaires de 43 ans, à la tête de la marque Skims, a partagé quelques photos de ce look sur son compte Instagram et les internautes se sont empressés de commenter les clichés pour dénoncer les similitudes entre la star de “L’Incroyable Famille Kardashian” et la femme actuelle de Kanye West, Bianca Censori habituée à attirer l’attention sur elle avec ses tenues suggestives en public aux côtés de son mari, elle s’était affichée dernièrement avec un style semblable.

“On dirait vraiment Blanca.”, “Mais qu’est-ce que c’est que ce truc Blanca qui se passe ici ?”, “On dirait exactement le genre de tenue que porterait la nouvelle femme de Kanye.”, “Je suppose qu’elle est toujours amoureuse de Kanye.” peut-on lire dans les commentaires des internautes en réaction à la publication pour dénoncer le lien entre les looks de deux femmes. Ces dernières semaines, Kim Kardashian a été accusé à plusieurs reprises de copier le style très controversé de Bianca Censori et ces nouvelles photos vont encore relancer le débat.

Kim Kardashian channels Bianca Censori’s style in latest outfit, sparking fan comparisonshttps://t.co/rLrlvOzZyN pic.twitter.com/1Sxzc1NFtE — MirrorUSNews (@MirrorUSNews) May 25, 2024