Ce qu’il faut savoir sur Youssef Swatt’s qui a enflammé Nouvelle école

Netflix a couronné Youssef Swatt’s vainqueur de la saison 3 de Nouvelle École ce dimanche. Le rappeur belge de 26 ans a su séduire le jury composé de SDM, Aya Nakamura et SCH avec son style old school, ses textes ciselés et sa polyvalence tout en prenant le risque de pas vouloir réaliser un tube pour les radios dans son interprétation en finale.

Nouvelle École saison 3 : Youssef Swatt’s, le sacre d’un rappeur belge talentueux

Swatt’s n’est pas un novice dans le monde du rap. Avant de remporter les 100 000 euros du prix, il avait déjà sorti trois albums, dont « Pour que les étoiles brillent » en 2022, et s’était produit sur des scènes prestigieuses comme Lollapalooza et le Dour Festival. Il a également assuré les premières parties d’artistes de renom, comme le groupe IAM. Au-delà de ses talents musicaux, Swatt’s est un artiste engagé. Il anime des ateliers d’écriture dans des écoles, des maisons d’accueil et même des prisons, et s’est récemment produit en ouverture du concert du pianiste Sofiane Pamart.

La victoire dans Nouvelle École offre à Swatt’s une visibilité accrue et de nouvelles opportunités. Il est actuellement en tournée en France et en Belgique, et se produira à Alger le 29 août. Le 5 septembre, il sera en concert à La Maroquinerie à Paris, toutes les dates de ses shows à venir sont disponibles sur son compte Instagram.

Le parcours de Swatt’s démontre que la persévérance et le talent peuvent mener au succès.