Rohff réagit au boycott de la Fnac et du Leclerc

Après des mois d’attente, Rohff s’apprête à dégainer son nouvel album “Fitna“, prévu pour le 21 juin 2024. Pour faire patienter ses fans, le rappeur du 94 dévoile petit à petit des extraits de son opus, et le dernier en date n’est autre que le morceau titre “Fitna”.

Les ventes de l’album de Rohff bridées par la distribution !

Avec ses presque 14 minutes, “Fitna” s’impose d’ores et déjà comme le morceau le plus long de la carrière de Rohff. Loin des refrains entêtants, ce titre offre un moment de confession brute et sincère, porté par un piano omniprésent qui s’enrichit d’une rythmique percutante vers la fin et donne le ton de son nouvel album. La sortie de cet opus éponyme le 21 juin promet d’être un événement majeur pour le hip-hop français, mais Housni rencontre quelques difficultés pour la distribution dans les magasins de la version physique de ce projet.

En effet, dans une story Instagram, Rohff a poussé un coup de gueule contre les enseignes Fnac et Leclerc : “Team Rohff, dites à la Fnac et Leclerc prêts de chez vous de commander plus d’album Fitna, c’est pas normal que 4000 CD de prévus pour le 21 juin dont 1000 CD a Fnac Créteil. 300 à Thiais et le reste 2700 pour 77 Fnac ! Ils veulent brider les ventes ou quoi ? Ils ont peur de quoi ? Askip, ils veulent pas voir débarquer des groupes de jeunes venir acheter des CD par 5 je suis pas le seul rappeur à faire déplacer du monde pourtant. Ok, allez-y dites-leur de me traiter comme les autres, les réassorts, qui arrivent 1 mois et demi après comme sur Grand Monsieur, c’est fini, vous allez voir dès le premier week-end plus rien, réveillez les albums Fitna !”.

D’après les accusations de Rohff les enseignes citées limite la distribution de CD de son album Fitna comme cela avait déjà été le cas avec son précédent projet Grand Monsieur alors que la demande est selon son opinion supérieure à nombres de CD placés dans les boutiques et il craint que cela affecte les chiffres de ventes de son nouvel opus.