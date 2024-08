Le bilan des streams du rap français au 1er semestre 2024

De Jul à PLK en passant par Werenoi, Zola ou encore Koba LaD, l’année a débuté avec le même succès que les années précédentes sur les plateformes de streaming avec toujours autant de succès pour les rappeurs français, ils se placent au sommet des classements et des chiffres impressionnants.

Jul est toujours le N°1 des streams !

Dans le classement du rappeur français le plus streamé au premier semestre 2024, selon un classement établi par le média Midi/Minuit, Jul prend la première place avec à son actif deux albums cette année, “Décennie” et “Mise à jour“, les années passent et malgré cela le rappeur marseillais demeure toujours aussi productif tout restant populaire auprès des auditeurs. Au niveau de projet le plus streamé, PLK arrive en tête avec son album “Chambe 140”. En début d’année, Zola et Koba LaD ont aussi dévoilé un album “Frères ennemis” dont un extrait cartonne, le single “Temps en temps” (plus 57 millions d’écoutes), cette chanson est le featuring le plus streamé sur Spotify en France.

Le morceau du rap français le plus streamé au premier semestre de cette année est le titre “Gars du zoo” du rappeur Uzi (plus de 26 millions d’écoutes). Enfin sur Youtube, c’est Werenoi qui a connu le plus grand succès, 24 millions de visionnages pour le clip “Pyramide” en featuring avec Damso extrait de l’album du même nom paru le 16 février 2024.