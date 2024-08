Voici pourquoi Mister V a choisi ce nom de scène

De Yvick à Mister V, le chemin a été long. Dans son parcours, le youtubeur a vu son nom évoluer au même rythme que sa carrière. Aujourd’hui, ce pseudonyme est indissociable de son image, mais ses origines restent simples et surprenantes, comme il l’a confié dans ‘En Aparté’.

Les confidences de Mister V lors de son passage dans l’émission ont ravivé la curiosité du public quant aux origines de son pseudonyme, “Mister V”. Loin d’être un choix anodin, ce nom de scène est le fruit d’une réflexion minutieuse, menée par un jeune homme désireux de se démarquer dans le paysage numérique en constante évolution.

Mister V révèlé enfin l’origine de son nom de scène !

En effet, à l’aube de sa carrière sur Internet, Mister V, de son vrai nom Yvick, était à la recherche d’un alias à la fois original et mémorable. Conscient que son prénom, bien que peu courant, ne suffirait pas à le distinguer de la masse, il s’est tourné vers l’univers anglo-saxon, source d’inspiration pour de nombreux créateurs de contenus. Le préfixe “Mister”, à la fois classique et moderne, lui a semblé être une évidence, évoquant à la fois un certain mystère et une touche d’élégance.

Quant au choix de la lettre “V”, il s’explique par une volonté de créer un lien subtil avec son prénom, tout en apportant une touche de fantaisie. En optant pour un nom de scène commençant par la même lettre, le “Y” mais cela n’était pas “ouf” et a opté pour la lettre suivante de l’alphabet, le “V”, Mister V a ainsi construit une identité visuelle et sonore forte, facilement reconnaissable par son public. “Mister Y, c’est pas ouf. Donc j’ai pris la lettre d’après.”, confie-t-il avant de décrire, “j’étais sur Dailymotion, premier hébergeur de vidéos sur lequel j’ai commencé à poster. Il fallait trouver un pseudo. J’avais l’impression que c’est maintenant, le nom de toute ma carrière. (…) Je voulais que se soit un peu différent de mon prénom, que ça fasse un peu américain, je suis très inspiré par l’Amérique.”.

“« Mister » était devenu une évidence, peut-être en référence à Mister Bean sans le vouloir.”, a conclu Mister V sur cette anecdote.