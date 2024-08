Kaaris réagit au succès du nouveau tube de Gims

Gims enflamme l’été au rythme du hit ‘Sois pas timide‘ et ne laisse pas indifférent Kaaris qui a montré son soutien à l’ex-membre de la Sexion D’Assaut en postant une vidéo de lui en train de s’ambiancer sur le dernier tube de son compère.

Kaaris s’enjaille à fond sur le dernier hit de Gims

Le succès de ‘Sois pas timide’ ne se dément pas. Le dernier titre de Gims, un hymne à l’amour et à la sensualité, continue de faire danser les foules. Et ce n’est pas Kaaris qui dira le contraire. Le rappeur de Sevran, connu pour son style brut et direct, a montré son admiration pour le morceau en postant une vidéo de lui en train de l’écouter à fond au volant de sa Lamborghini en affichant un large sourire.

En plein clash avec Booba et Bassem, Gims n’a pas réagi à cette vidéo de Kaaris mais a sans aucun doute dû apprécier le geste. Cette preuve de soutien entre deux poids lourds du rap français témoigne de l’unité qui peut régner entre ce duo de choc, qui a déjà collaboré sur des morceaux comme ‘Grosse Bleta’ ou ‘1er Coeur’. La séquence de Riska dans sa voiture prouve une fois de plus leur complicité alors qu’avec ce nouveau succès et celui récent du titre ‘Spyder‘, Gims confirme encore un peu plus sa place de poids lourd du rap français.