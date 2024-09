Gims s’autoproclame « meilleur rappeur français » : Niro réagit

Le monde du rap français est régulièrement agité par des déclarations fracassantes. Récemment, Gims a une nouvelle fois fait parler de lui en s’autoproclamant « meilleur rappeur français de tous les temps » à l’occasion d’un interview. Une affirmation qui n’a pas manqué de susciter de nombreuses réactions, notamment celle de Niro, ce dernier vient de livrer son avis sur les propos de l’ancien membre de la Sexion D’Assaut.

Niro s’exprime sur sa propre attribution du titre de « meilleur rappeur français » de Gims !

Lors d’une interview accordée à Loris Giuliano, Gims s’est exprimé sans détour sur sa place dans le paysage du rap français. En s’appuyant sur ses chiffres de ventes et sur la qualité de ses textes, l’artiste a affirmé sa suprématie avec assurance en allant jusqu’à se nommer comme le meilleur des rappeurs en France, une affirmation qui a de quoi faire débat et Niro s’est confié sur la question interrogée par un internaute lors d’une session de questions/réponses sur Instagram avec sa communauté.

Interrogé sur les propos de Gims, Niro a fait preuve d’une grande maturité. Loin de polémiquer, l’artiste a reconnu les qualités de son confrère tout en rappelant que la musique est subjective et que les comparaisons sont souvent vaines. « Il a le droit de le penser… tant que ça reste dans le respect. Il est fort dans ce qu’il fait, c’est indéniable. » s’exprime tout d’abord Niro avant de poursuivre son argumentation, « Il ne vendrait pas autant de disques si ce n’était pas le cas… » puis d’expliquer sur la concurrence dans le rap, « Et sachez-le, je ne suis pas en concurrence avec les autres, je veux avant tout me surpasser moi-même… ».

Dans la suite de ses propos, Niro décrit le fait que Gims ne produit pas le même style de musique que lui, il y a trop de différences entre les deux, « Ce qu’on fait lui et moi c’est trop différent pour être comparé. Je pense que chacun a ses forces et ses faiblesses musicales. ». « Il a dit une fois que j’étais l’artiste avec qui il a eu le plus de mal pourtant son couplet fais quasiment le double du mien, je ne dois pas être si mauvais au final », a-t-il conclu, une déclaration pleine de sagesse du rappeur originaire de Blois.