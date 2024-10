Inoxtag reçoit une Rolex de GMK pour le féliciter d’avoir gravi l’Everest

Le défi relevé par Inoxtag en gravissant l’Everest a marqué les esprits. Pour célébrer cette prouesse, son ami et collègue youtubeur GMK lui a offert un cadeau d’exception : une magnifique montre Rolex. Une marque d’amitié solide qui témoigne de l’admiration que porte GMK à l’égard de son compère pour l’exploit réalisé.

Inoxtag récompensé par GMK pour son ascension de l’Everest !

Le 13 septembre dernier, Inoxtag dévoilait au grand public son documentaire retraçant son ascension de l’Everest. Un défi qu’il s’était lancé un an plus tôt et qu’il a réussi à relever avec brio. Au-delà de la performance sportive, ce projet avait pour objectif de transmettre un message d’espoir et de persévérance. En effet, Inoxtag a souligné l’importance de l’entourage et du travail d’équipe dans la réussite d’un tel défi. Il a également mis en avant le chemin parcouru plutôt que le résultat final, démontrant ainsi que la persévérance est la clé de la réussite.

L’amitié entre Inoxtag et GMK est bien connue des fans des deux youtubeurs. Les deux jeunes hommes ont collaboré à de nombreuses reprises et leur complicité est palpable. Le cadeau offert par GMK à Inoxtag est une preuve supplémentaire de cette amitié solide dont ils ont partagé le moment avec les internautes en dévoilant la vidéo de cette séquence entre eux sur les réseaux sociaux et elle est devenue virale avec plus de 16 millions de vues. « Il faut féliciter ses amis quand ils accomplissent des choses extraordinaires. Champagne pour l’Everest, et pour Inoxtag. », a commenté GMK en présentant son offrande à son ami.

GMK a offert à Inoxtag une Rolex pour le féliciter d’avoir gravi l’Everest ! 🏔️ pic.twitter.com/kNBPHYhd4b — Hype (@hypemagz) October 5, 2024