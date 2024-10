“Vous n’allez pas assumer”, Franglish énervé après avoir reçu un projectile sur scène

Aujourd’hui star incontestée de la scène musicale française, Franglish a connu des débuts bien plus difficiles. Derrière le succès fulgurant se cachent des anecdotes moins glorieuses, comme en témoigne son récent coup de gueule lors d’un showcase.

Avant de remplir les salles et de conquérir le cœur du public, Franglish a dû faire face à de nombreuses difficultés. Il se souvient notamment d’un showcase à Dijon où l’ambiance était loin d’être au rendez-vous : une salle à moitié vide, un public peu réactif… Une expérience qui a marqué le jeune artiste et l’a poussé à douter de lui-même. Récemment, Franglish a de nouveau été confronté à l’incivilité du public lors d’un showcase. Un projectile a été lancé en sa direction, le contraignant à interrompre sa performance. Furieux, l’artiste a tenu à exprimer son mécontentement, appelant le public au respect. Ce nouvel incident a ravivé de mauvais souvenirs pour Franglish. Il en a profité pour rappeler l’importance de respecter les artistes et de créer une ambiance positive lors des concerts. Un message fort qui devrait faire réfléchir les fans.

“En vrai de vrai, respectez les gens parce que vous ne savez pas à qui vous faites ça. On ne cherche pas à faire la rue ou quoi que ce soit. C’est juste une vérité, faites pas des trucs que vous n’allez pas assumer et vous cacher dans la fosse après.”, s’est exprimé Franglish lors d’un récent showcase suite à un jet de projectile à son encontre pendant sa prestation avant de demander à l’auteur de ce geste de se manifester, mais il n’a pas assumé et a préféré rester anonyme, “Bizarrement, il n’y a plus personne. Voilà la réalité des choses.”, a conclu l’artiste.