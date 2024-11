Gims révèle la somme astronomique qu’il a donné à sa femme Demdem

De passage à Skyrock, Gims s’est prêté au jeu des questions/réponses face à l’animateur Fred Musa et a fait une surprenante révélation concernant sa vie privée sur la somme qu’il a donnée à sa compagne Demdem, le montant est astronomique.

Gims a fait un incroyable cadeau à Demdem !

Dans une séquence de son interview avec Fred Musa à l’antenne de la radio Skyrock, l’animateur questionne Gims que sur le cadeau le plus cher qu’il a offert à sa femme. Après quelques secondes de réflexion, l’ancien membre du groupe Sexion D’Assaut a répondu, “un million d’euros“. Dans la suite des questions, le rappeur a dévoilé son Top 3 du rap français en se nommant N°1, Lefa comme N°2 et enfin Niro en N°3 avant de décrire son meilleur souvenir de la musique avec son premier concert à Bercy avec son ancien groupe et de révéler son proverbe préféré, « Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors il l’a fait », ou encore de donner le titre d’un film sur vie, “derrière les lunettes”.

Dans le reste de son actualité, Gims va soutienir Abou Debeing au Kindarena de Rouen. Ce vendredi 29 novembre, le Kindarena de Rouen se transforme en arène de combat. En plus des 24 affrontements de MMA qui vont enflammer la soirée, l’événement attire l’attention grâce à la présence exceptionnelle de trois stars de la musique française : Gims, Dadju et Vitaa. Au cœur de cette soirée, on retrouve Abou Debeing, un rappeur talentueux qui s’est lancé un nouveau défi : la pratique des arts martiaux mixtes. Abou Debeing va une nouvelle fois tenter de prouver qu’il excelle aussi bien sur un ring que dans un studio d’enregistrement.