Maes se bat à Dubaï, Booba le ridiculise : “Tous ces entraînements pour ça”

Les malheurs de Maes à Dubaï font le bonheur de Booba. Ce dernier s’est encore amusé des mésaventures de son ennemi impliqué dans une rixe à Dubai ou il s’est exilé depuis ses problèmes en France, il est visé par un mandat d’arrêt de la justice française.

Booba se moque de la manière de se battre de Maes impliqué dans une rixe à Dubai !

Ces deniers jours, une vidéo de Maes est devenue virale sur le web dans laquelle le rappeur se bat dans les rues de Dubaï où il réside. Après l’épisode de l’annulation de son concert à l’Accor Arena, Booba n’a manqué cette nouvelle occasion de tacler son rival pour le ridiculiser sur façon de se battre avec une série de tweets moqueurs. “Meskin Papa Kamel, le bouclier Binouuuuzzzzz. Tous ces entraînements pour ça, Walid. T’es mort dans l’film ! Ta garde, c’est une dinguerie. Sans épaules, c’est dur la boxe.”, rigole B2O dans un premier message avec les images de la bagarre avec Maes pour s’amuser de manière de se battre et assurer que ses entraînements à la salle avec Kamel Tatouage n’ont servi à rien.

“Maes, t’as jamais combattu que tu bluff avec super nanny. Maars le “sale Malien” te passe le salam il est en fou rire” poursuit Booba pour affirmer que Maes ne s’est jamais battu avant de se moquer également de Kamel Tatouage avec un montage photo. “1 contre 3, pas eu besoin d’enlever ma sacoche et personne recule. Laisse trkl Kamel, il sépare comme qqun de responsable” et “Merci pour la VAR” a répliqué Maes en réponse à deux des tweets de Booba en expliquant qu’il s’est battu à 1 contre 3 et s’est défendu tout seul.

Maes accusé Booba s’avoir pris la fuite lors de son altercation avec l’équipe de Kaaris en 2018 à l’aéroport d’Orly, “Maes. Il a tellement mal. Aidez-le” a réagi Booba alors que la tension entre les deux rappeurs ne semble pas s’apaiser en ce début d’année 2025.