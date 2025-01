PLK tacle les Victoires de la musique et explique pourquoi il fait du rap

À l’annonce de la liste des nominés aux Victoires de la Musique 2025, les fans ont été surpris de découvrir que le nom de PLK ne figure pas parmi les artistes sélectionnés. D’autres artistes de la scène urbaine, tels que Tiakola, Gims ou encore Shay, sont nommés. Le rappeur s’est exprimé sur cette absence en assurant qu’il n’y accorde aucun intérêt.

Alors qu’il figure à la deuxième place du classement des meilleures ventes d’albums en France en 2024 avec son album Chambre 140, qui a cumulé 250 999 ventes, derrière Werenoi, numéro 1 de ce Top 10 avec 276 969 ventes de son album Pyramide, PLK aurait pu s’étonner de ne pas être nommé aux Victoires de la Musique. L’année dernière, le membre du groupe Panama Bende a également réalisé une autre performance notable en réunissant plus de 500 000 spectateurs en concert. Il a rempli à trois reprises la salle de l’Accor Arena et assuré 40 dates lors de sa tournée. En 2024, le rappeur a été l’un des plus gros vendeurs français de billets de concert.

Face à un tel succès, le média Le Parisien s’est interrogé sur l’absence de PLK parmi les nominés des Victoires de la Musique et l’a questionné sur le sujet dans une récente interview. « Ces scores, c’est méga gratifiant, ça fait super plaisir pour l’égo, pour le moral, pour l’équipe. Mais honnêtement, ce ne sont pas des objectifs que l’on vise spécialement », commente d’abord le rappeur à propos de ses performances en 2024 au niveau des ventes, avant d’ajouter : « Une place dans le top des ventes, cela risque de dénaturer la musique. ». Il précise ensuite faire de la musique par passion et non pour les chiffres :

« On n’est pas dans une industrie pour chiffrer, on est là par passion, pour voir jusqu’où on peut aller en termes de public et de créativité. ».

Concernant les Victoires de la Musique, PLK s’attendait à ce que son nom ne figure pas dans la liste des nominés, et cela n’a causé aucune déception de sa part :

« Je ne fais pas de la musique pour les scores et les prix. Ce n’est pas un milieu que je connais. Je ne sais pas si je peux ou non prétendre à quelque chose. (…) j’avance, je travaille, j’essaie de faire des projets et des concerts qui n’ennuient pas les gens. ».