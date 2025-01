Cheu-B réagit aux allégations d’Aqababe et se dit victime d’extorsion

Face aux graves accusations portées par Aqababe, Cheu-B a rapidement décidé de répliquer pour se défendre des propos tenus à son encontre. Le blogueur accuse notamment le rappeur d’être un frappeur de femmes et de lui devoir une importante somme d’argent.

Ce lundi, Cheu-B a vu son nom de scène s’afficher dans les tendances Twitter en France, suite aux révélations d’Aqababe. Après son embrouille avec Maes, le blogueur s’attaque désormais à un autre rappeur. Il affirme pouvoir mettre un terme à la carrière de l’ex-membre du XVBARBAR, l’accusant de lui devoir une grosse somme d’argent. Pour étayer ses déclarations, il n’a pas hésité à publier des captures d’écran de messages privés, des photos, ainsi que des extraits de messages vocaux, dans le but de donner de la crédibilité à ses propos.

Aqababe affirme que Cheu-B a mis des coups de pression à son ex-manageuse, qui, face aux menaces, aurait quitté son poste ainsi que la région parisienne. Il allègue également avoir entretenu le rappeur, qu’il décrit comme un frappeur de femmes, et exige désormais de récupérer son argent. En réponse à ces accusations, l’artiste a réagi par l’intermédiaire de son avocat en publiant un communiqué, annonçant qu’il ne compte pas se laisser faire et qu’il portera plainte contre Aniss Zitouni, de son vrai nom, pour tentative d’extorsion.

« Monsieur Steven Teby Bechara (alias Cheu-B) a pris connaissance avec consternation des informations diffusées à son sujet sur divers réseaux sociaux. Avant la diffusion de ces allégations, et en échange de son silence, Monsieur Aniss Zitouni (“blogueur” déjà condamné pour ses propos par le Tribunal judiciaire de Nanterre) a exigé de Monsieur Steven Teby Bechara le paiement par virement d’une rançon », décrit le début du communiqué, dénonçant une tentative d’extorsion de la part d’Aqababe. La suite du message précise que les rumeurs concernant Cheu-B sont des « informations fantaisistes » et qu’il subit des attaques violentes sur les réseaux sociaux depuis le début de l’affaire. Des informations personnelles auraient été diffusées publiquement, mettant en danger sa sécurité.

« Monsieur Steven Teby Bechara s’en remet ainsi à la justice. Puisqu’il s’agit désormais d’une affaire judiciaire, Monsieur Steven Teby Bechara réserve ses seules déclarations sur ce sujet à la justice », conclut le communiqué, précisant que Cheu-B ne fera aucun commentaire sur cette affaire et qu’il souhaite mettre fin à la diffusion de fausses informations le concernant.

De son côté, Aqababe semble peu affecté par cette plainte. Il n’a pas supprimé ses messages et a ironisé sur le dépôt de plainte du rappeur en déclarant : « Sacré gaillard pour un gars du 17. ».

Bonjour, imagine t’es un rappeur, tu te fais entretenir par un homosexuel (moi) et son ex (mon ancienne manager/agent) et quand tu lui dis rends les sous il porte plainte contre toi… 🤣🤣🤣🤣🤣😆

Sacré gaillard pour un gars du 17 🤪 pic.twitter.com/moYr99C5V1

— AQABABE (@AQABABE_) January 28, 2025