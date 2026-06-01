50 Cent se moque de la sextape de Diddy avec la mère de son fils



Le week-end les images de la sextape de Diddy avec la mère de l’enfant de 50 Cent, Daphne Joy ont fuité sur Internet, la séquence n’a pas manqué de faire réagir avec humour Fifty pour se moquer de son rival dont la libération est prévue pour avril 2028.

La nouvelle a fait le buzz sur les réseaux notamment aux Etats-Unis et elle pourrait encore accabler Diddy dans ses affaires judiciaires. Puff Daddy a été filmée pendant ses ébats avec Daphné Joy et une troisième personne, cette dernière est la maman des enfants de 50 Cent qui n’est plus en couple avec ce dernier et cela l’a bien amusé..

50 Cent ridiculise la taille du « membre » de Diddy dans sa vidéo pour adultes !

Condamné pour trafic sexuel, les dossiers compromettants contre Diddy continuent de tomber malgré son incarcération. Son ennemi, 50 Cent avait pris plaisir à l’enfoncer avec la réalisation d’un documentaire sur ses malversations qui a fait un carton sur Netflix à sa sortie. Ce weekend, Sean Combs a encore fait parler de lui de la pire des manières avec la publication d’une vidéo pour adultes avec la mère du fils de Fifty, Daphné Joy, le rappeur est visiblement derrière la caméra et filme la scène et de s’afficher, Sly Digger, un acteur prono figure également dans la séquence.

« Elle n’est pas une victime, Sire l’est, pouvez-vous imaginer arriver en quatrième et découvrir que ça, c’est votre mère ? Le système judiciaire de Los Angeles va très bien… », a réagi 50 Cent en faisant référence à leur fils Sire avant de rigoler sur la taille du membre de Diddy, « Libérez Diddy, il en a vachement bavé pour un mec qui est né avec aucun pé*is LOL. ».

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