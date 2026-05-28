Zone Téléchargement, Wawacity, Extreme Down et Tirexo bloqués en mai 2026

En date du 28 mai 2026 les FAI Français vient de mettre en place une nouvelle série de blocage des sites de piratage tels que Zone Téléchargement, Wawacity, Extreme Down et Tirexo.

Depuis plusieurs mois un jugement du tribunal judiciaire de Paris a ordonné aux FAI comme Orange, Free, SFR et Bouygues de travailler avec les autorités dans la lutte contre le piratage, ils bloquent l’accès aux plateformes incriminées et cela de manière récurrente, une fois la sanction instaurée, le blocage est appliqué sur les DNS du nom de domaine pour une durée de 18 mois.

Zone Téléchargement, Wawacity, Extreme Down et Tirexo sont tous auteurs de mettre à disposition gratuitement des contenus protégés par le droit d’auteur sans autorisation. Le blocage DNS ne ferme pas forcément le site lui-même car les administrateurs ont souvent à une astuce pour rester accessible aux internautes français, ils annoncent un nouveau nom de domaine avec une toujours la même pratique, le nom du site est préservé dans l’adresse uniquement son extension change.

Donc même si les utilisateurs ont l’impression que le site a disparu d’Internent, il a souvent simplement changé d’extension, dernièrement c’est celle en .team qui est active pour Zone Téléchargement, Wawacity, Extreme Down et Tirexo.