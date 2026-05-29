« Sorry I’m Bad », le nouvel album d’Himra

Himra : NOUVEL ALBUM DISPONIBLE « SORRY I’M BAD » avec Gazo, Leto, La Fouine, ElGrandeToto …

Avec 545 M de vues sur Youtube et plus de 7 M de followers sur les réseaux, Himra est l’artiste ivoirien le plus influent de sa génération. Une influence qui dépasse largement les frontieres de l’Afrique. Sa signature chez Epic Records France va appuyer ce développement en France.

La star du rap ivoirien Himra franchit une nouvelle étape majeure dans sa carrière en annonçant aujourd’hui sa signature au sein du label Epic Records. Une annonce importante que l’artiste accompagne immédiatement de nouvelles révélations autour de son très attendu prochain album « Sorry I’m Bad », dont il dévoile à la fois la cover et la

date de sortie fixée au 28 mai prochain.

Récompensé cette année de la Flamme du morceau de musiques africaines ou d’inspiration africaine grâce à son hit « Number One ». Himra confirme plus que jamais son ascension fulgurante. Avec « Sorry I’m Bad », le rappeur ivoirien voit les choses en grand et s’entoure d’un casting cinq étoiles composé de Gazo, Leto, La Fouine, ElGrandeToto, Enfant Noir, Philipayne, M24, Babydaiz ou encore Zlatan.

Comme avant-goût de cette nouvelle étape de sa carrière, l’artiste dévoilait récemment le single « BARA BARA ». En seulement trois jours, le morceau cumulait déjà plus de 600 000 streams. Porté par une dynamique internationale, Himra poursuit également son ascension avec une tournée aux États-Unis ainsi qu’un concert historique au stade Ebimpé réunissant 60 000 de ses fans en décembre prochain, confirmant l’ampleur prise par le phénomène grandissant et laissant présager de très belles choses pour la suite de sa collaboration avec Epic Records.