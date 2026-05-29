StreamGoTo, OmgFlix, Wow Films, Ikromi, Nozgap et Nightflix en mai 2026



StreamGoTo, OmgFlix, Wow Films, Ikromi, Nozgap et Nightflix sont tous des sites de streaming de films et séries via des lecteurs intégrés, souvent présentés comme gratuits, avec pour certains d’entre eux parfois du téléchargement direct également qui vient s’ajouter à la fonction du streaming, mais attention leur statut est non autorisé, ils diffusent des œuvres protégées sans aucune autorisation.

Voici la listing des différentes plateformes :

StreamGoTo : plateforme de streaming de films/séries, souvent citée comme site miroir ou variante de sites de streaming non officiels.

OmgFlix : site de streaming et parfois de téléchargement, avec catalogue de films, séries et documentaires.

Wow Films / Wow-films : site de streaming de films et séries, mentionné parmi les domaines bloqués pour piratage.

Ikromi : site de streaming films/séries, présenté avec “nouvelle adresse” et alternatives légales.

Nozgap : moteur/plateforme de streaming de films et séries, avec changements fréquents d’adresse.

Nightflix : site de streaming de films et séries en français, affiché comme gratuit.

Mise en garde très importante, ces sites sont à risque pour les utilisateurs, ils offrent un accès à des contenus protégés sans autorisation, et plusieurs noms proches figurent dans des listes de blocage de sites pirates en France.