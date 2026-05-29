BEN plg dévoile « Toujours un gamin »

Quelques jours après une session Grünt déjà culte captée sur le toit du Zénith de Lille et l’annonce des deux premiers Zéniths de sa carrière, BEN plg poursuit son année 2026 avec la sortie d’un nouveau single intitulé « Toujours un gamin ».

Un retour forcément attendu pour l’un des rappeurs actuels les plus sincères et marquants. Avec « Toujours un gamin », BEN plg reste fidèle à ce qui fait sa force depuis ses débuts : une écriture brute, profondément ancrée dans le réel, capable de transformer les détails du quotidien en images puissantes.

Entre nostalgie, lucidité et refus de grandir complètement, le rappeur lillois livre ici un morceau d’une vérité crasse porté par un visuel dans lequel il s’essaie au « Car MMA ».