Jordan Bardella réagit au clip du rappeur Soli qui met en scène son lynchage

Ce mardi soir le rappeur Soli a dévoilé sur Youtube son nouveau clip nommé « Un facho KO » dans lequel il s’en prend aux figures de l’extrême droite, Marine Le Pen, Eric Zemmour et Jordian Bardella ce dernière n’a pas tardé à réagir pour annoncer vouloir porter plainte contre l’artiste en l’accusation de menaces de mort explicites.

Alors que le dernier clip de Soli dépasse à peine les 1000 vues en 23 heures celui ne manque pas d’agiter les réseaux et de faire polémique suite aux signalements notamment sur X des images dans lesquelles le rappeur met en scène l’agression de Jordan Bardella qui se prend un coup de pied dans la tête.

« Coup de pied dans la tête, quelle bonne saveur. Un bon raciste, c’est un raciste blotti dans son cercueil » chante Soli dans les paroles explicites du single « Un facho KO » pour accompagner le lynchage de Jordan Bardella mis en scène par un individu portant un masque à son effigie.

Interpellé par les images du clip par des internautes, Bardella a réagi sur X pour annoncer son intention de déposer une plainte contre le rappeur. « Je dépose évidemment plainte pour les menaces de mort explicites proférées dans ce clip de rap d’un « artiste » en manque de notoriété et de talent. La violence politique doit cesser. Nous ne laisserons plus rien passer. », a-t-il écrit sur le réseau social.