6ix9ine déjà de retour en prison ? Il risque gros pour avoir publié une vidéo privée de Snoop Dogg

Il y a quelques jours, en plein clash avec Snoop Dogg après avoir déclaré qu’il serait une balance pour la police en postant un ancien reportage de Suge Knight pour justifier ses propos, 6ix9ine a accusé son rival d’avoir trompé sa femme et a publié sur les réseaux sociaux une vidéo compromettante de son ennemi pour prouver son accusation.

6ix9ine qui risque déjà des représailles de son ancien gang les Nine Try Bloods pour avoir balancé plusieurs membres ne cesse de faire parler de lui depuis sa libération, le rappeur américain ne semble pas avoir peur de provoquer les autres artistes sur la toile comme récemment avec Snoop Dogg.

Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, 6ix9ine avait accusé publiquement Snoop Dogg de tromper Shante avec qui il est marié depuis plusieurs années, “Pendant deux ans, alors que j’étais en prison, les gens ont essayé de mettre fin à ma carrière et ça n’a pas marché. Maintenant, les mêmes me disent que les laisser tranquille. C’est le monde dans lequel on vit. Va t’excuser auprès de ta femme” avait-il commenté, dans la séquence en question le rappeur Californien apparaît dans une chambre avec Celina Powell pantalon rabaissé, le postérieur apparent.

Une vidéo que 6ix9ine a rapidement supprimé du réseau social après l’avoir publié car il risque des sérieux problèmes avec la justice qui surveille son activité sur Internet depuis sa libération, en effet comme le rapporte le site Adramatichiphop d’après les lois en Californie un individu qui publie “intentionnellement l’image d’une partie intime du corps d’une autre personne identifiable, ou une image de la personne se livrant à des pratiques se*uelles, partage ce que l’on appelle du rvng prn”.

Snoop Dogg n’était pas au courant qu’il était filmé lors de cette séquence qui a été enregistrée puis diffusée sur la toile par 6ix9ine qui a donc enfreint la loi, une infraction que les fans du rappeur Californien auraient rapporté au FBI afin d’ouvrir une enquête sur cette vidéo, si la justice reconnait Tekashi 69 coupable d’avoir enfreint la loi, sa liberté surveillée pourrait prendre fin et acter un retour en prison pour purger le reste de sa peine.