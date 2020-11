Médine – Grand Paris 2 feat Koba LaD, Larry, Pirate, Rémy & Oxmo Puccino (Clip)

Découvrez le nouveau clip réalisé par Paul Maillot de Médine intitulé “Grand Paris 2” coproduction par Mind et Les Primates avec les featurings de Koba LaD, Pirate, Remy, Larry et Oxmo Puccino, le titre est extrait du nouvel album album du rappeur du Havre, “Grand Médine” disponible depuis ce vendredi 6 novembre.

Après son dernier projet “Storyteller” et son titre “KYLL” en featuring avec Booba et certifié singled’or, Médine fait son retour 2 ans plus tard avec un nouvel album prévu le 6 novembre : “Grand Médine”.

Ce projet confirme le tournant artistique du rappeur Havrais avec des titres toujours plus ouverts et mélodieux, et des collaborations avec des artistes populaires comme Big Flo and Oli ou Hatik. Le thème de la famille tient aussi une place importante dans ce nouvel opus, qui témoigne de la vie quotidienne de cet artiste père de trois enfants.

Deux ans après la sortie de l’album “Storyteller” et trois ans après celle de “Prose Elite”, Medine propose dans ce nouvel album le titre “Grand Paris 2” qui se présente comme la suite de “Grand Paris” (Prose Elite) où il était accompagné de rappeurs comme Lartiste, Ninho ou Sofiane. Véritable conte moderne narrant les destins brisés d’enfants innocents, la série de titres “Enfant du destin” fait aussi son retour dans ce projet avec un nouvel épisode intitulé “Sara”.