Maes bientôt en feat avec Drake ? Il va devoir faire des économies !

Alors qu’il est l’un des plus gros vendeurs de l’année 2020 avec l’énorme succès de son album “Les Derniers Salopards” en concurrence avec Jul (“La Machine” et “13’Organisé”) et Ninho (M.I.L.S vol.3), Maes vient d’accorder une nouvelle interview au média Canadien, Montreality, l’occasion pour lui de parler de son featuring de rêve avec Drake.

Après avoir enchainé des collaborations cette année avec des rappeurs français, Maes souhaite désormais rêver d’un featuring avec un rappeur reconnu dans le monde entier, Drake, “Un feat américain ? Drake je te mens pas, canadien, Toronto, ma foi” a-t-il confié lors de cet entretien avec Montreality mais une telle collaboration va être compliquer à réaliser pour le rappeur de Sevran.

“Déjà il va me cramer avant qu’il écrive son texte. Il aura plus de prestance que moi. Déjà je vais devoir poser 3 couplets, il va en poser que un ou peut être juste le refrain, mais ça va donner un bon truc t’inquiètes pas. Faut que j’économise avant, il coûte cher Drake” a expliqué Maes qui s’est également exprimé sur son passage à l’école, son premier chèque, les Simpsons, son plus beau texte, au sujet de Booba, son dernier repas, son message à la jeunesse lors de cette interview.