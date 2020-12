Seth Gueko de retour avec « Kratos » [Clip]

Seth Gueko, incontournable artiste du paysage rap français, amoureux des mots, confirme avec son nouveau morceau drill “Kratos” qu’il usurpe toujours pas son titre de professeur punchline, lui l’auteur des classiques “Patate de forain”, “Titi Parisien”, “Paranoiak” ou encore “Ma Couillasse”.

On le pensait à la retraite, entrepreneur ex-rappeur… et pourtant, Seth Gueko revient et n’est pas près de s’arrêter, un single composée et programmée par Ethan H/La Maison Mère pour ZDX Music & RLA, le clip réalisé par Amine pour AK Film Maker est à découvrir ci dessous.