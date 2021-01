Dr Dre est toujours en soins intensifs !

Dr Dre est toujours à l’hôpital en soins intensifs

L’ancien membre des Niggaz Wit Attitudes avec Ice Cube et Eazy-E, Dr Dre est toujours hospitalisé une semaine après l’annonce de son anévrisme cérébral suite à un malaise, alors que les premières nouvelles provenant de ses proches et de l’artiste lui même la semaine derrière était plutôt rassurantes , le fondateur de Aftermath Entertainment et de Beats Electronics est toujours en soins intensifs.

Selon les dernières nouvelles du média américain TMZ toujours bien informé sur les stars, Dr Dre a été contraint de rester en soins intensifs même si son état demeure stable, le rappeur et producteur américain subit une série de nombreux tests dans le but de trouver l’origine exacte de son malaise, il reste donc pour le moment sous surveillance médicale car l’équipe soignante craint toujours une possible nouvelle rupture d’anévrisme mais son état est sous contrôle.

Actuellement aucune information ne circule sur une possible opération chirurgicale, aux Etas Unis, les médias ont interrogés des médecins qui ont confirmé qu’une telle opération serait à envisager pour un anévrisme. La semaine denrière, après avoir été hospitalisé Dr Dre avait rassuré son public sur son compte Instagram au sujet de son état de santé en affirmant qu’il va très bien et que les médecins s’occupent de lui, on lui souhaite évidemment un bon rétablissement et qu’il sera soigné au plus vite.