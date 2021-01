Lil Uzi Vert va se faire poser un diamant de 20 millions de dollars sur le front

20 millions de dollars sur le visage

Suivi par plus de 13 millions d’internautes sur son compte Instagram et par plus de 8 millions de personnes sur Twitter, Lil Uzi Vert vient de faire une annonce assez hallucinante sur les réseaux, le rappeur américain s’apprête à se faire poser un diamant rose en plein milieu de son front, le prix du bijoux est estimé à 20 millions de dollars.

Lil Uzi s’est fait connaître auprès du public avec ses mixtapes comme “Luv Is Rage” en 2016 puis son album “Luv Is Rage 2” en 2017 avec notamment le single “XO Tour Llif3”, ce samedi le rappeur a confié à son public s’être payé un magnifique diamant auprès du célèbre joaillier Elliot Eliantte, une pièce unique aux prix exorbitant. “Je paie pour un diamant rose naturel d’Elliot depuis des années maintenant” a déclaré le rappeur américain qui vient de réaliser l’un de ses rêves en s’offrant ce bijou pour lequel il a économisé un peu plus de trois années pour l’acheter. L’artiste a en effet commencé à financer cet objet depuis 2017, “Beaucoup de M sur mon visage” a-t-il déclaré sur sa valeur avant de donner des détails sur son prix.

D’après les propos de Lil Uzi Vert, le diamant fait entre 10 et 11 carats avec 2 millions de dollars par carat, le montant du bijoux est donc estimé au alentour des 20 millions de dollars, un investissement qui peu paraître fou mais a l’avantage d’être sûre car ce diamant étant en roche rose naturelle il ne peut pas perdre de valeur.

Le rappeur a fait également savoir à ses fans qu’il a décidé de faire poser ce bijou sur son front ce qui rappelle un peu le geste extravagant d’un autre rappeur américain, le texan Sauce Walka qui s’est également fait mettre un diamant de 250 000 dollars sur le visage au mois de décembre dernier.