Sadek veut dépouiller Lil Uzi Vert de son bijou à 24 millions

Sadek a poussé un sévère coup de gueule contre Lil Uzi Vert qui ne finit pas de faire parler de lui cette semaine après la pose sur son front d’un diamant de plusieurs millions de dollars qui a choqué tout le monde et lui a même déjà causé quelques problèmes avec des saignements causés par son piercing.

Ce jeudi le rappeur Canadien Tory Lanez s’est déjà moqué de Lil Uzi Vert en s’affichant avec un bijou en forme de croix scotché sur son front tout en déclarant avec humour qu’il a une valeur de plusieurs milliards pour le narguer, cette fois ci c’est un rappeur français, Sadek qui a décidé de s’exprimer sur ce geste assez fou dénonçant le fait que pendant ce temps des gens meurent de faim dans le monde.

Très agacé, Sadek avait déjà répondu virulemment il y a quelques semaines à un autre rappeur américain, Young Thug au sujet du manque de crédibilité des rappeurs Parisiens, “A force de côtoyer les petits suceurs de là Hype parisienne voilà l’image qu’ils ont de Paname” avait-il commenté au début du mois sur cette polémique, cette fois c’est Lil Uzi Vert qui a poussé Johnny Niuuum a faire passer un message en déclarant ouvertement vouloir lui prendre son bijou s’il vient à Paris.

En effet pour le troller comme Tory Lanez, Sadek a déclaré être prêt à dérober le piercing d’une valeur de 24 millions dollars en l’arrachant du visage de l’artiste américain, “Si ca marche pas dans les études, il y a toujours un plan de backup et moi je vous en propose un beau. Lil Uzi Vert, on attend qu’il revient à Paris, shoote, balayette éclair et au revoir le diamant. On va t’apprendre à 24 millions au milieu du front, alors qu’il y en a qui meurent du faim” a-t-il déclaré avant de conclure la vidéo avec quelques insultes. Le rappeur du 93 vient également de dévoiler ce vendredi sa dernière collaboration avec Mister You sur le single “L’impasse” extrait l’album de ce dernier nommé “HLM 2 (Hasta La Vista)”.