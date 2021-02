Kim Kardashian : les internautes outrés par le passage de son braqueur dans TPMP

Yunice Abbas, son nom ne vous dit sans doute rien mais il fait le tour des plateaux télévisés depuis quelques jours, il s’agit d’un des hommes impliqués dans le braquage de Kim Kardashian en 2016 lors de son passage à Paris, le braqueur était notamment de passage dans l’émission dans Touche Pas A Mon Poste invité par Cyril Hanouna pour s’exprimer sur ce vol et faire la promotion de son livre nommé “J’ai séquestré Kim Kardashian”.

“Je ne connaissais pas Kim Kardashian (…) Je m’excuse (…) C’était le coup de trop” a regretté Yunice Abbas dans TPMP après avoir un également eu un vif échange avec Stéphane Tapie, le voleur est revenu sur les circonstances du braquage avant de lancer un message d’excuse à la femme de Kanye West face à Cyril Hanouna. Au mois d’octobre 2016, lors d’un séjour en France à Paris dans l’hôtel de Pourtalès, Kim Kardashian s’était faite agressée par plusieurs individus et dérobée des nombreux bijoux de valeurs dont le montant du butin était estimé à près de 10 millions d’euros, au mois de janvier 2017, les braqueurs suspectés par la police avaient tous été arrêtés grâce à l’ADN.

Lors de la diffusion de l’émission ce mardi soir, les internautes ont été nombreux a réagi sur les réseaux sociaux notamment pour exprimer une certaine incompréhension sur le choix d’un tel invité de la part de Cyril Hanouna, “Bonsoir @TPMP, mon client ne vous intéressera pas beaucoup. Il n’est pas braqueur ni star de télé-réalité. Juste un étudiant étranger, qui bossait la nuit dans un hôtel pour payer ses études… avant d’être menacé et séquestré par M. Abbas dont vous assurez la promotion” a commenté un avocat en réactoin au Tweet de TPMP sur l’annonce de l’invitation de Yunice Abbas au sujet de son client victime du braqueur.

“Le mec est un braqueur et il fait sa promo tranquille. Sérieux kim Kardashian c est pas du tout ma tasse de thé mais déjà c’est un manque de respect pour ce qu’elle a subi, et le mec pas gêné il sort un livre on aura tout vu.” peut-on également lire dans les réactions sur Twitter ou encore “Merci à Stéphane de l’avoir remis à sa place. C’est honteux j’espère Kim Kardashian ne regardera pas ces images“, des nombreux internautes n’ont visiblement pas compris l’intérêt de la présence de l’un des braqueurs de Kim Kardashian à la télévision certains ont qualifié cela de honteux et même suggéré à la femme de Kanye West de porter plainte contre l’émission TPMP qui avait même lancé un sondage pour connaître l’avis du public avec la question “Êtes-vous choqués que Yunice Abbas, l’un des braqueurs de Kim Kardashian, témoigne dans les médias“, 76% des twittos ont répondu “Oui”.

