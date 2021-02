Rohff se confie plus sincère que jamais sur son passé et ses futurs projets

Après son récent passage sur Canal Plus dans “La Boite à questions” lors duquel il s’était notamment exprimé sur divers sujets tel que l’auto-tune, le tournage de la saison de 2 de la série “Validé”, sa collaboration avec Dadju sur Sécurisé ou encore ses prochains projets, Rohff était l’invité de Konbini pour une interview Fast Life.

Lors de cet entretien, Rohff s’est confié très sincèrement sur son passé ainsi que ses futurs projets à venir, le rappeur du 94 s’est exprimé sur le début de sa carrière, ses premiers succès qui ont fait basculer sa vie, sur son enfance et son passage à l’école avant de parler de ce qu’il prépare pour les prochains mois avec sa présence dans la deuxième saison de la série réalisée par Franck Gastambide disponible très prochainement.

“Tu veux que je spoile toi. J’ai promis à Franck que j’allais rien balancer. Un bon jeu d’acting, j’espère, j’espère que je ne vais pas m’afficher. Bon ça va, l’équipe qui était sur le plateau m’a plutôt rassuré à ce niveau-là. Après voilà, encore une fois faut le voir monté. J’ai hâte”. a confié Housni au sujet de ses débuts en tant qu’acteur dans “Validé” avant de révéler qu’il compte également réaliser un film avec un biopic sur sa vie actuellement en préparation.

“On est sur un scénario, tu vois. J’écris avec un scénariste en ce moment. On avance bien sur mon biopic. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Chaque chose en son temps” a-t-il confirmé sur ce long métrage lui étant consacré dont il faudra encore patienter pour en savoir plus. Rohff prépare en parallèle aussi un nouvel album pour cette année ainsi qu’une collaboration inédite avec Gims et vient de dévoiler son dernier featuring avec Mister You sur le titre “Solide”.