6ix9ine ridiculisé par Meek Mill après leur altercation

La vidéo a enflammé les réseaux sociaux le week-end dernier, 6ix9ine et Meek Mill ont failli en venir aux mains à la sortie d’une boite de nuit de la ville d’Atlanta, une vive altercation entre les deux rappeurs américains a éclaté qui s’est conclue par l’intervention des gardes du corps pour éviter que la situation ne dégénère entre eux en les séparant.

Lors de ce face à face, 6ix9ine a lâché les mots du rappeur américain Pooh Shiesty dans le morceau “Back in Blood” en featuring avec Lil Durk, ce qui lui a causé des moqueries sur la toile et Meek Mill n’a pas manqué l’occasion de se moquer également de son rival sur son compte Twitter. A l’occasion de cette rencontre avec Tekashi 69, ce dernier avait hurlé, “J’ai mon propre feu, je n’ai pas besoin de sécurité dans le club” avant d’être calmer par les services de sécurité pour mettre fin à l’incident.

“Il m’a dit un lyrics timide de Pooh wtf. Je suis un vrai témoin de cette blague.” s’est amusé Meek Mill sur le réseau social contre 6ix9ine ce dimanche cumulant plus de 80 000 “J’aime” sur sa publication avant d’ajouter “Je suis un vrai témoin de ça lol” avec l’extrait du clip “Back In Blood”.

Sauf que le comportement de Meek Mill face à 6ix9ine n’a pas été du gout de tout le monde, le manager de The Game, Wack 100 s’en est pris à Robert Rihmeek Williams de son vrai nom sur Instagram pour lui rappeler son embrouille avec Safaree il y a 4 ans et lui reprocher de ne pas être allé plus loin lors de cette rencontre face à Tekashi 69, “Si tu as peur des conséquences d’un clash, arrête les clashs. (…) Vous faites genre avec vos lyrics (…) Si tu as peur de la police, arrête de parler” a-t-il notamment commenté alors que Daniel Hernandez n’a pas réagi à cette affaire.

Then he said a Pooh shiesty bar to me wtf 😂😂😂😂😂😂😂 — Meek Mill (@MeekMill) February 14, 2021