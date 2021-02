Booba : l’impressionnante constante de ses streams toujours au Top

En attendant Ultra

En attendant ce qui devrait son ultime album, durant ses 25 ans de carrière, Booba a toujours réussi à se maintenir au Top, depuis l’arrivée du streaming, Elie Yaffa de son vrai nom a toujours réussi à suivre la nouvelle tendances des streams, avec comme point de départ de cette évolution son album Trône paru dans un premier temps le 1er décembre 2017 au format digital avant de sortie le 15 jours plus tard au format CD.

Une constante impressionnante

A la sortie de cet album fin 2017, le dernier en date, Booba avait réussi l’exploit d’atteindre près de 8 millions de streams sur Spotify comme vient de le démontrer le média Twitter “Ventes Rap” dans un graphique retraçant l’évolution des écoutes du rappeur français sur la plateforme de streaming Spotify, “Évolution du volume quotidien de streams Spotify de Booba depuis 2018” titre le média pour présenter les statistiques.

Ensuite B2O a toujours à se maintenir quotidiennement durant un peu plus de 3 ans proche de la barre du million de streams avec des hausses à chaque sortie d’un nouveau single comme “BB”, “PGP”, “Arc-en-ciel” durant l’année 2019 avant de poursuivre en 2020 avec “Jauné” (en featuring Zed), puis plus récemment “5G” et enfin “Ratpi World“, ces deux derniers singles ont connu d’ailleurs un franc succès sur Spotify dépassant largement le million des streams, le remix de Barbie Girl avait même cumulé plus de deux millions de streams à sa sortie il y a quelques semaines.

De quoi faire monter la pression avant de découvrir Ultra dans 3 semaines qui devrait donc sans doute faire exploser le record du nombre des écoutes quotidiennes de Booba sur la plateforme réalisée avec Trône, le projet devrait d’ailleurs uniquement sortir au format digital et ne sera sans doute pas disponible dans les bacs.