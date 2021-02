Booba cible Hamza, les explications du dernier clash de B2O

B2O ne lâche rien

En pleine finalisation de son nouvel album Ultra et que la négociation pour son Planète Rap n’est toujours pas conclue, il y a quelques jours Booba a surpris tout le monde en se moquant d’Hamza sur le réseau social Twitter suite à l’annonce des premiers chiffres ventes de son album, une attaque gratuite sans raison apparente.

Après une semaine d’exploitation, Hamza avait réussi à prendre la seconde place du Top Album avec son projet 140 BPM 2 cumulant 9362 ventes, avec dans les détails en une semaine 1022 ventes en physique, 544 en digital et 7796 ventes équivalents streaming, une belle performance pour le rappeur Belge mais qui n’a visiblement pas convaincu Booba, “On a entendu 40k première semaine ici” avait commenté un internaute sur Twitter à l’annonce des premiers chiffres après 3 jours d’exploitation, “40 cas covid ouais” s’était amusé à réagir Kopp.

Les affiliations dans le viseur du DUC

Mais pourquoi Booba s’était-il encore lancé dans un énième clash, une provocation à laquelle Hamza n’a d’ailleurs pas répondu et ne semble pas l’avoir affecté. Comme souvent B2O ne frappe pas par hasard sur les réseaux sociaux et n’a visiblement pas apprécié les derniers rapprochement de Saucegod avec ses rivaux, ce dernier a invité Kaaris sur son dernier album pour le single “Hara-Kiri”. Le rappeur de Sevran est en embrouille depuis plusieurs années avec le DUC qui s’en était déjà pris à Dajdu et sa femme il y a quelques mois pour son affiliation avec son ancien protégé ainsi qu’avec Rohff, au mois de décembre dernier le rappeur français exilé à Miami s’était également pris à Vald pour son rapprochement avec Gims en annulant même leur featuring programmé entre eux qui était pourtant “est dans les tuyaux”.

Hamza est également proche de Damso avec qui il a déjà travaillé à trois reprises sur les morceaux BXL ZOO, God Bless ou encore Slow, et le Belge vient même d’annoncer la préparation d’un album commun avec Dems à venir dans les prochains mois, “Oui, cela pourrait se faire. On en a déjà parlé tous les 2 et c’est un projet que l’on fera. Reste à trouver le temps. D’autant que nous avons déjà beaucoup de titres enregistrés qui dorment” a-t-il récemment confié ce qui n’a pas échappé à Booba et comme souvent a fait des dommages collatéraux de ce clash.