Jul : des humoristes Suisses réalisent une parodie géniale de Bande Organisée

Bande Organisée version Suisse

Le morceau Bande Organisée de Jul a été incontestablement le tube de l’année 2020, le rappeur Marseillais a fait très fort l’été dernier en dévoilant le clip du premier extrait de son projet “13’Organisé” regroupant une cinquantaine de rappeurs de la ville Phocéen et avait invité sur ce hit SCH, Kofs, Naps, Elams, Solda, Houari ou encore Soso Maness avec son désormais culte “Zumba Cafew“.

Le succès du single de Jul a inspiré des nombreuses reprises ces derniers mois même en dehors de nos frontières, celle de 52 minutes vient de faire le buzz, l’émission Suisse bimensuelle humoristique animée par Vincent Kucholl et Vincent Veillon diffusée en prime time tous les 15 jours sur RTS Un à 20 heures s’est amusée à dévoiler avec beaucoup d’humour sa propre version très réussie de “Bande Organisée”.

Publiée ce 14 février sur Facebook (plus de 260 000 vues) et sur Youtube (plus de 40 000 vues), cette parodie de “Bande Organisée” se nomme “Bien organisé” et s’amuse à vanter les mérites de la bonne organisation des protagonistes en reprenant les codes et l’instru du single de Jul avec également un sosie de SCH, une reprise qui ne devrait pas manquer de faire réagir les deux rappeurs Marseillais sur les réseaux sociaux.

Depuis le mois d’aout dernier “Bande Organisée” a explosé des nombreux records, toujours dans le Top 10 Spotify en France depuis 6 mois, le single de Jul et de toute sa bande marseillaise a passé au début du mois la barre des 100 millions d’écoutes sur la plateforme de streaming alors que le clip vient de dépasser les 260 millions de vues sur Youtube.