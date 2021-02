Les adieux de Booba qui après ULTRA ne donnera “plus l’heure” aux haters

La sortie d’ULTRA se rapproche, la pression continue de monter avant le 5 mars 2020, la date très attendu par tous les fans de Booba pour découvrir son ultime album. A cette occasion Kopp poursuit le teasing du projet sur la toile et vient de présenter dans une vidéos ses salutations aux auditeurs ainsi qu’aux haineux.

Booba a fait ses débuts dans la musique en compagnie d’Ali pour former le groupe Lunatic dans les années 90, avec une longue carrière de plus de 20 ans bien remplie de 9 albums et plusieurs mixtapes. Le rappeur français exilé à Miami va sortir dans dix jours son dixième album annoncé au regret de son public comme étant le dernier, il aura suscité une immense attente depuis la sortie de Trône en 2017, ce projet pourrait également marquer la fin de sa carrière comme cela semble se préciser.

Un album dont les précommandes ont été lancées la semaine dernière et qui aura finalement le droit à une version physique mais expédiée uniquement à partir du 30 mars prochain, soit trois semaines après la mise en ligne d’ULTRA sur les plateformes de streaming. Booba vient également de présenter le tracklisting complet avec 14 extraits dont 7 collaborations dont une troisième s’annonçant comme un nouveau tube en compagnie de son acolyte Maes.

Booba va donc se reconcentrer sur sa musique, après s’être activé dans différents clashs depuis quelques mois avec Kaaris, Rohff, La Fouine, Damso, Gims ou encore récemment contre une influenceuse Polska recardée par son fils Omar de façon amusante. En attendant la sortie de cet opus, B2O s’est filmé en train d’adresser un message au public, “Vous allez me manquer les gars, même les haineux vous allez me manquer mais je ne vous donnerais plus l’heure” a-t-il déclaré dans la vidéo accompagnée d’un montage avec des extraits de ses clips les plus marquants de sa carrière, une séquence relayée sur le compte Instagram de La Piraterie ressemblant à des adieux du rappeur qui devrait donc tirer sa révérence après cet ultime album.