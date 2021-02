Booba termine sa carrière avec Bramsito ? B2O rend fou Twitter avec la tracklist d’Ultra

La “dernière fois” de Booba pourrait avoir lieu sur l’ultime morceau de son prochain album sur sa collaboration avec Bramsito.

Le DUC de Boulogne vient enfin de présenter la tracklist d’Ultra, cet album sera le dernier de la longue carrière du rappeur français qui avait fait ses débuts dans les années 90 avec le groupe Lunatic formé avec Ali mais il n’a pas encore confirmé officiellement se retirer du monde de la musique la tendance semble se dessine depuis plusieurs semaines avec ses récentes déclarations.

Booba a officialisé les 7 featurings du projet de 14 titres déjà annoncés la semaine précédente, SDM est présente sur le single “Bonne journée”, JSX sur le titre “Mona Lisa”, Dala sur “Vue sur la mer”, Maes sur ce qui s’annonce comme nouveau tube avec “VVV“, Gato sur le morceau “31”, Elia sur “Grain de sable” et enfin Bramsito sur “Dernière fois”. Les titres en solo “GP”, “Azerty“, “RST”, “Je sais”,”5G“, “L’olivier” et enfin le morceau éponyme de l’album “Ultra” complète la liste, comme prévu le tube “Ratpi World” n’est pas présent.

Kopp a donc enfin levé le voile sur cet opus, cette annonce n’a pas manqué d’enflammé Twitter dans la soirée le nom du rappeur s’est retrouvé comme souvent de le Top des tendances en France mais il a été en concurrence avec son compère Bramsito également en Top Tweet malgré lui car les internautes ont réagi en masse en découvrant que cette collaboration est le dernier morceau de l’album comme son titre l’indique et devrait donc conclure sa carrière.

“Démarrer une carrière avec Ali pour la terminer avec Bramsito c’est le scénario”, “Booba c’est la carrière la plus impressionnante de l’histoire du Rap français, et je refuse de croire que cette carrière va se clôturer sur un feat avec Bramsito je vais me foutre en l’air”, “Bramsito y a pas des vieux tweets ou il insulte la fille de Booba qu’on fasse sauter le son ?”, “Booba 4 ans d’attente pour son dernier album, 14 sons, 2 déjà connu, 7 feat, il va clôturer sa carrière avec un son feat Bramsito c’est un cauchemar”, “Donc il va clôturer sa carrière de plus de 20ans avec un son avec Bramsito ptdrrrrr mais le directeur artistique du projet c’est Omar ou quoi j’ai les larmes aux yeux” peut-on lire dans les nombreuses réactions des Twittos déçus d’apprendre que B2O va finir avec ce featuring.

Après le single “Sale mood” paru en 2018 issu de l’album “Prémices” et le titre “Piccolo” avec le rappeur Haïtien Gato Da Bato paru il y a quelques semaines, le rappeur signé sur le label 7 Corp va collaborer sur cet opus pour la 3ème fois avec B2O et pour une dernière collaboration qui sera donc très attendue par les auditeurs.

Démarrer une carrière avec Ali pour la terminer avec Bramsito c’est le scénario https://t.co/nA4EuM9QxM — Traffy (@l1pdn_) February 24, 2021

Booba c’est la carrière la plus impressionnante de l’histoire du Rap français, et je refuse de croire que cette carrière va se clôturer sur un feat avec Bramsito je vais me foutre en l’air — LeSinge (@lesnge2) February 24, 2021

Bramsito y a pas des vieux tweets ou il insulte la fille de Booba qu’on fasse sauter le son ? — Nozoeze (@nozoeze_) February 24, 2021

Booba 4 ans d’attente pour son dernier album, 14 sons, 2 déjà connu, 7 feat, il va clôturer sa carrière avec un son feat Bramsito c’est un cauchemar — Yass (@PatrickAdemo) February 24, 2021

Booba qui termine sa carrière avec un feat avec bramsito pic.twitter.com/CREJsi6jGt — 🕊 (@ynwstone) February 24, 2021

Finir une carrière en feat avec Bramsito… 😅 https://t.co/OTUK3pRHhI — 1863 (@1863fr) February 24, 2021