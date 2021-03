Kaaris attaque Jean Messiha dans le clip très énervé de Château Noir

Après son album “2.7.0” paru au mois de septembre dernier et certifié disque d’or avec plus de 50 000 ventes, Kaaris vient de faire son retour en musique aujourd’hui avec le premier extrait de son nouveau projet intitulé “Château Noir” accompagné de son clip réalisé par Black Anouar tourné dans le quartier des Baconnets dans le 92 dans lequel Riska s’en prend au politicien Jean Messiha.

La semaine précédente, Jean Messiha s’était déjà embrouillé avec Booba en se faisant virer de TPMP, l’homme politique avait ensuite critiqué le comportement du rappeur français exilé à Miami sur son compte Twitter dans plusieurs messages via le réseau social avant de s’exprimer sur cette affaire dès le lendemain dans l’émission de Cyril Hanouna dénonçant le fait que B2O ait refusé de débattre avec lui. L’ancien membre du Rassemblement National s’est ensuite également pris à Médine dans la foulée, le rappeur du Havre a répondu avec une punchline extraite du morceau “Kyll” en réaction à cette attaque alors que le DUC de son côté a préféré ignorer toutes les provocations. Visiblement, Kaaris n’apprécie pas non plus le politicien et a décidé de le faire savoir ouvertement dans son nouveau titre.

“J’tire sur de l’Amnesia, sur un nèg*e de maison, f*ck un Jean Messiha“ lâche Kaaris dans le premier couplet du morceau produit par Therapy. le DOZO compare dans cette phrase le fonctionnaire et homme politique français à un nèg*e de maison en raison de ses origines égyptiennes tout en se proclamant « Français de souche par naturalisation » alors qu’il est issu de l’immigration mais tout en s’y opposant. Une tacle qui ne devrait pas manquer de le faire réagir, en attendant, découvrez ci-dessous le clip de Château Noir extrait du projet éponyme de Riska qui sortira le 26 mars prochain.