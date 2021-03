Keny Arkana réagit à la crise actuelle avec la violence masquée

Keny Arkana tombe le masque avec un titre qui ne devait pas sortir dans l’immédiat, mais qui a « fuité » à travers une vidéo alternative, faite par un fan et diffusée sur le net pour illustrer les propos de ce titre « surprise ».

Keny Arkana tombe le masque

Une vidéo « pirate » difficilement trouvable pour le public, car peu relayée par les plateformes généralistes, la forme et le fond ne répondant pas spécifiquement à « la norme des algorithmes … ». Au-delà du thème évoqué, à savoir l’épidémie Covid, c’est sur le traitement de cette crise par les médias, les politiques et grands groupes que l’artiste nous interpelle.

A travers le prisme de la crise sociale et sanitaire, Keny Arkana milite pour un thème qui lui est cher, la liberté d’expression et d’action, un sujet et des valeurs qui ont toujours guidé l’artiste dans sa carrière. “Violence masquée” fait là écho au prophétique “V pour Vérité” et se classe dans la lignée de titres coup de poing comme “La Rage”.

Une chanson qui questionne les incohérences et abus des pouvoirs médiatique, économique et politique. “La violence des propos et nombreux anathèmes qui donnent l’impression qu’une pensée alternative est impossible, voir prohibée”. Au delà de l’éternel débat du “pour ou contre”, cette chanson est un point de vue qui, par son engagement et liberté de ton, en devient un manifeste pour la liberté d’expression.