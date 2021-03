SCH donne des frissons avec sa prestation de dingue dans Colors et explose le score

Quelques jours avant de sortir son nouvel opus solo nommé “JVLIVS II : Marché Noir“, SCH continue d’en assurer la promotion, en plus de son passage tout la semaine chez Skyrock dans l’émission Planète Rap, le rappeur Marseillais vient de dévoiler sa prestation chez COLORS ainsi qu’un nouveau single extrait de son album avec “Loup Noir“.

En effet, SCH a dévoilé en exclusivité ce lundi le titre “Loup noir” à l’occasion de son tout premier passage chez COLORS, le S a présenté ce second extrait de son prochain album après “Marché Noir” qui est également sorti sur les plateformes de streaming dans son intégralité avant la parution de son opus programmée pour ce vendredi 19 mars 2021. SCH a collaboré pour ce morceau avec le producteur Hood Star qui a déjà travaillé avec plusieurs rappeurs français tel que YL , Ninho, Uzi, ou encore Niro, il s’agit là de leur première collaboration. La prestation du rappeur originaire de la ville d’Aubagne pour Colors a rapidement enflammé la toile se retrouvant en Top Tweets sur les réseaux hier soir alors que la vidéo cumule déjà plus de 700 000 vues sur Youtube en quelques heures seulement et affiche 1,6 millions de vues sur Twitter ce matin.